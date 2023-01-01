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印象笔记

印象笔记

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الموقع الإلكتروني: yinxiang.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 印象笔记 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

كعقلك الثاني، استخدم Evernote للتسجيل. يمكن أن يساعدك Evernote على العمل والدراسة والعيش بكفاءة. يدعم المزامنة السلسة متعددة المحطات، ويحفظ بسرعة WeChat وWeibo وصفحات الويب والمحتويات الأخرى، ويكمل جمع المعلومات والنسخ الاحتياطي والتسجيل الفعال والمشاركة والتخزين الدائم في محطة واحدة.

الموقع الإلكتروني: yinxiang.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 印象笔记. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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