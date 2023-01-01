- صندوق بريد علي بابا، من إنتاج شركة علي بابا. اصنع أداة تعاون مكتبية احترافية. - أحد أوائل مقدمي خدمات البريد الإلكتروني للمؤسسات في الصين، مع 20 عامًا من الخبرة الاحترافية في تشغيل البريد الإلكتروني للمؤسسات، ويخدم أكثر من 10,000,000 مستخدم من المؤسسات.

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