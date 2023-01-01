WebCatalog
阿里邮箱

阿里邮箱

mail.aliyun.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 阿里邮箱 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

- صندوق بريد علي بابا، من إنتاج شركة علي بابا. اصنع أداة تعاون مكتبية احترافية. - أحد أوائل مقدمي خدمات البريد الإلكتروني للمؤسسات في الصين، مع 20 عامًا من الخبرة الاحترافية في تشغيل البريد الإلكتروني للمؤسسات، ويخدم أكثر من 10,000,000 مستخدم من المؤسسات.

الموقع الإلكتروني: mail.aliyun.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 阿里邮箱. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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