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Outlook Business

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Microsoft Outlook لمشتركي Microsoft 365 (Office 365). Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جهات اتصال، ومدير مهام. ويتضمن أيضًا تكامل الوظائف الإضافية وSkype على الويب والتنبيهات بالإضافة إلى السمات الموحدة التي تمتد عبر جميع تطبيقات الويب. يتوفر Outlook على الويب لمشتركي Office 365 وExchange Online، ويتم تضمينه مع Exchange Server المحلي، لتمكين المستخدمين من الاتصال بحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم عبر مستعرض ويب، دون الحاجة إلى تثبيت Microsoft Outlook أو عملاء البريد الإلكتروني الآخرين .

الموقع الإلكتروني: microsoft.com

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