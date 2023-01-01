Microsoft OneNote هو برنامج لتدوين الملاحظات لجمع المعلومات بشكل حر والتعاون بين المستخدمين المتعددين. فهو يجمع ملاحظات المستخدمين ورسوماتهم وقصاصات الشاشة والتعليقات الصوتية. يمكن مشاركة الملاحظات مع مستخدمي OneNote الآخرين عبر الإنترنت أو الشبكة. في السابق، كان OneNote متاحًا بشكل أساسي كجزء من مجموعة Microsoft Office قبل إصدار 2019. تقوم Microsoft الآن بتوزيع إصدارات OneNote كتطبيق مجاني مستقل عبر متاجر التطبيقات لأنظمة التشغيل Windows 10 وmacOS وiOS وAndroid. توفر Microsoft أيضًا إصدارًا مستندًا إلى الويب من OneNote كجزء من OneDrive وOffice للويب؛ يمكّن هذا الإصدار المستخدمين من تحرير الملاحظات في متصفح الويب.

الموقع الإلكتروني: onenote.com

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