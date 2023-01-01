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Sticky Notes

Sticky Notes

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sticky Notes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sticky Notes هو تطبيق ملاحظات لسطح المكتب مضمن في أنظمة التشغيل Windows 7 وWindows 8 وWindows 10. يتم تحميل التطبيق بسرعة ويمكّن المستخدمين من تدوين الملاحظات بسرعة باستخدام النوافذ التي تشبه الملاحظات اللاحقة على سطح المكتب. نشأت الملاحظات الملصقة في Windows XP Tablet Edition في عام 2002 وتم تضمينها في نظام التشغيل Windows Vista كأداة ذكية للشريط الجانبي لنظام التشغيل Windows. وفقًا لمايكروسوفت، كان هناك ثمانية ملايين مستخدم شهريًا للملاحظات الملصقة اعتبارًا من أبريل 2016. وهي مدمجة في Outlook.com وMicrosoft Teams.

الموقع الإلكتروني: onenote.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sticky Notes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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