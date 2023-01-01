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Evernote

Evernote

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الموقع الإلكتروني: evernote.com

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Evernote هو تطبيق مصمم لتدوين الملاحظات والتنظيم وإدارة المهام والأرشفة. تم تطويره من قبل شركة Evernote، ومقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء ملاحظات، والتي يمكن أن تكون نصًا أو رسومات أو صورًا فوتوغرافية أو محتوى ويب محفوظًا. يتم تخزين الملاحظات في دفاتر الملاحظات ويمكن وضع علامة عليها، والتعليق عليها، وتحريرها، والبحث فيها، وإعطاء المرفقات، وتصديرها. Evernote عبارة عن منصة مشتركة لأنظمة Android وiOS وmacOS وMicrosoft Windows. إنه مجاني للاستخدام مع حدود الاستخدام الشهرية، ويقدم خططًا مدفوعة لتوسيع الحدود أو رفعها.

الموقع الإلكتروني: evernote.com

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