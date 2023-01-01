WebCatalog

Simplenote

Simplenote

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: simplenote.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Simplenote على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Simplenote هو تطبيق لتدوين الملاحظات مع دعم Markdown. بالإضافة إلى التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، يمكن الوصول إليها عبر معظم متصفحات الويب. يحتوي Simplenote على واجهة برمجة تطبيقات يمكن الوصول إليها خارجيًا، مما يسمح للعملاء الآخرين بالكتابة: عنصر واجهة مستخدم لوحة تحكم macOS DashNote؛ nvPY، عميل SimpleNote عبر الأنظمة الأساسية؛ من بين أمور أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا لبرنامج Notational Velocity لنظام التشغيل Mac والأداة المساعدة ResophNotes لنظام Windows المزامنة مع Simplenote.

الموقع الإلكتروني: simplenote.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Simplenote. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

NotesHub

NotesHub

noteshub.app

SiYuan

SiYuan

ld246.com

Bangle.io

Bangle.io

bangle.io

Evernote

Evernote

evernote.com

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Telegram

Telegram

telegram.org

Airgram

Airgram

airgram.io

Dashlane

Dashlane

dashlane.com

Plane Finder

Plane Finder

planefinder.net

Ambient

Ambient

ambient.us

Ralc

Ralc

github.com

Box

Box

box.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية