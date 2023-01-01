Simplenote هو تطبيق لتدوين الملاحظات مع دعم Markdown. بالإضافة إلى التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، يمكن الوصول إليها عبر معظم متصفحات الويب. يحتوي Simplenote على واجهة برمجة تطبيقات يمكن الوصول إليها خارجيًا، مما يسمح للعملاء الآخرين بالكتابة: عنصر واجهة مستخدم لوحة تحكم macOS DashNote؛ nvPY، عميل SimpleNote عبر الأنظمة الأساسية؛ من بين أمور أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا لبرنامج Notational Velocity لنظام التشغيل Mac والأداة المساعدة ResophNotes لنظام Windows المزامنة مع Simplenote.

الموقع الإلكتروني: simplenote.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Simplenote. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.