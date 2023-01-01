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Google Docs

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Docs على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مُحرر مستندات Google عبارة عن معالج نصوص تم تضمينه كجزء من مجموعة برامج مكتبية مجانية قائمة على الويب تقدمها Google ضمن خدمة Google Drive. تتضمن هذه الخدمة أيضًا جداول بيانات Google وعروض Google التقديمية، وبرنامج جداول البيانات والعروض التقديمية على التوالي. يتوفر محرّر مستندات Google كتطبيق ويب وتطبيق جوال لأنظمة Android وiOS وWindows وBlackBerry وكتطبيق سطح مكتب على نظام التشغيل ChromeOS من Google. التطبيق متوافق مع تنسيقات ملفات Microsoft Office. يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء الملفات وعرضها وتحريرها عبر الإنترنت أثناء التعاون مع مستخدمين آخرين في الوقت الفعلي. يتم تتبع التعديلات من قبل المستخدم من خلال سجل المراجعة الذي يعرض التغييرات. يتم تمييز موضع المحرر بلون ومؤشر خاصين بالمحرر. ينظم نظام الأذونات ما يمكن للمستخدمين القيام به. قدمت التحديثات ميزات تستخدم التعلم الآلي، بما في ذلك "الاستكشاف"، الذي يقدم نتائج بحث بناءً على محتويات المستند، و"عناصر العمل"، التي تسمح للمستخدمين بتعيين المهام لمستخدمين آخرين.

الموقع الإلكتروني: google.com

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