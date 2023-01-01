WebCatalog

Google Sheets

Google Sheets

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Sheets على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

جداول بيانات Google هي برنامج جداول بيانات تم تضمينه كجزء من مجموعة برامج مكتبية مجانية قائمة على الويب تقدمها Google ضمن خدمة Google Drive. تتضمن الخدمة أيضًا محرّر مستندات Google وعروض Google التقديمية، ومعالج النصوص وبرنامج العرض التقديمي على التوالي. تتوفر جداول بيانات Google كتطبيق ويب وتطبيق جوال لأنظمة Android وiOS وWindows وBlackBerry وكتطبيق سطح مكتب على نظام التشغيل ChromeOS من Google. التطبيق متوافق مع تنسيقات ملفات Microsoft Excel. يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء الملفات وتحريرها عبر الإنترنت أثناء التعاون مع مستخدمين آخرين في الوقت الفعلي. يتم تتبع التعديلات من قبل المستخدم من خلال سجل المراجعة الذي يعرض التغييرات. يتم تمييز موضع المحرر بلون ومؤشر خاصين بالمحرر، وينظم نظام الأذونات ما يمكن للمستخدمين فعله. قدمت التحديثات ميزات تستخدم التعلم الآلي، بما في ذلك ميزة "الاستكشاف"، التي تقدم إجابات بناءً على أسئلة اللغة الطبيعية في جدول بيانات.

الموقع الإلكتروني: google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Sheets. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Google Docs

Google Docs

google.com

Google Slides

Google Slides

google.com

Google Forms

Google Forms

docs.google.com

Google Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

Google Drawings

Google Drawings

drawings.google.com

Formula Generator

Formula Generator

formulagenerator.app

Google Podcasts

Google Podcasts

podcasts.google.com

Google Earth

Google Earth

google.com

Finsheet

Finsheet

finsheet.io

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Developers

Google Developers

developers.google.com

Google Voice

Google Voice

voice.google.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية