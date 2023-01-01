Google Sheets

جداول بيانات Google هي برنامج جداول بيانات تم تضمينه كجزء من مجموعة برامج مكتبية مجانية قائمة على الويب تقدمها Google ضمن خدمة Google Drive. تتضمن الخدمة أيضًا محرّر مستندات Google وعروض Google التقديمية، ومعالج النصوص وبرنامج العرض التقديمي على التوالي. تتوفر جداول بيانات Google كتطبيق ويب وتطبيق جوال لأنظمة Android وiOS وWindows وBlackBerry وكتطبيق سطح مكتب على نظام التشغيل ChromeOS من Google. التطبيق متوافق مع تنسيقات ملفات Microsoft Excel. يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء الملفات وتحريرها عبر الإنترنت أثناء التعاون مع مستخدمين آخرين في الوقت الفعلي. يتم تتبع التعديلات من قبل المستخدم من خلال سجل المراجعة الذي يعرض التغييرات. يتم تمييز موضع المحرر بلون ومؤشر خاصين بالمحرر، وينظم نظام الأذونات ما يمكن للمستخدمين فعله. قدمت التحديثات ميزات تستخدم التعلم الآلي، بما في ذلك ميزة "الاستكشاف"، التي تقدم إجابات بناءً على أسئلة اللغة الطبيعية في جدول بيانات.

الموقع الإلكتروني: google.com

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