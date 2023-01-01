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Google Keep

Google Keep

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Google Keep هي خدمة تدوين ملاحظات تم تطويرها بواسطة Google. تم إطلاق Google Keep في 20 مارس 2013، وهو متاح على الويب، ويحتوي على تطبيقات الهاتف المحمول لأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة Android وiOS. يقدم Keep مجموعة متنوعة من الأدوات لتدوين الملاحظات، بما في ذلك النصوص والقوائم والصور والصوت. يمكن للمستخدمين تعيين تذكيرات مدمجة مع Google Now. يمكن استخراج النص من الصور باستخدام التعرف الضوئي على الحروف، ويمكن نسخ التسجيلات الصوتية. تسمح الواجهة بعرض عمود واحد أو عرض متعدد الأعمدة. يمكن ترميز الملاحظات بالألوان، ويمكن تطبيق الملصقات للتنظيم. أضافت التحديثات اللاحقة وظائف لتثبيت الملاحظات والتعاون في الملاحظات مع مستخدمي Keep الآخرين في الوقت الفعلي. تلقى Google Keep آراء متباينة. أشادت المراجعة بعد الإطلاق مباشرة في عام 2013 بسرعته وجودة الملاحظات الصوتية والمزامنة والأداة التي يمكن وضعها على شاشة Android الرئيسية. انتقدت المراجعات في عام 2016 الافتقار إلى خيارات التنسيق، وعدم القدرة على التراجع عن التغييرات، والواجهة التي توفر وضعين للعرض فقط حيث لم يكن أي منهما محبوبًا بسبب تعاملهما مع الملاحظات الطويلة. ومع ذلك، تلقى Google Keep الثناء على الميزات بما في ذلك الوصول الشامل إلى الأجهزة، والتكامل الأصلي مع خدمات Google الأخرى، وخيار تحويل الصور إلى نص من خلال التعرف البصري على الأحرف.

الموقع الإلكتروني: google.com

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