Roam Research

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

سهل الاستخدام كمستند Word أو قائمة نقطية، كما أنه فعال في البحث عن الأفكار ذات الصلة وجمعها وربطها مثل قاعدة بيانات الرسم البياني. تعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، أو قم بتخزين جميع بياناتك محليًا.

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