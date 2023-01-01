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Roam Research

Roam Research

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الموقع الإلكتروني: roamresearch.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Roam Research على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سهل الاستخدام كمستند Word أو قائمة نقطية، كما أنه فعال في البحث عن الأفكار ذات الصلة وجمعها وربطها مثل قاعدة بيانات الرسم البياني. تعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، أو قم بتخزين جميع بياناتك محليًا.

الموقع الإلكتروني: roamresearch.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Roam Research. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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