Gofile عبارة عن منصة مجانية وغير محدودة لمشاركة الملفات وتخزينها. يمكنك استخدامه كمدير ملفات لتخزين جميع بياناتك، أو كمنصة مشاركة لإرسال ملفاتك إلى الآخرين.

الموقع الإلكتروني: gofile.io

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