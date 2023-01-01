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Disroot Upload

Disroot Upload

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الموقع الإلكتروني: disroot.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disroot Upload على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج استضافة ومشاركة الملفات المشفرة والمؤقتة. خدمة Disroot's Upload هي عبارة عن برنامج لاستضافة الملفات، مدعوم من Lufi. يقوم بتخزين الملفات مؤقتًا حتى تتمكن من مشاركتها مع الآخرين باستخدام رابط. لحماية الخصوصية، يتم تشفير جميع الملفات في المتصفح نفسه - وهذا يعني أن ملفاتك لا تترك جهاز الكمبيوتر الخاص بك أبدًا غير مشفرة. لن يتمكن المسؤولون من رؤية محتوى ملفك، ولن يتمكن مسؤول الشبكة أو مزود خدمة الإنترنت من رؤية ذلك. يمكن للمسؤولين فقط رؤية اسم الملف وحجمه ونوعه الصامت (ما هو نوع الملف: فيديو، نص، إلخ).

الموقع الإلكتروني: disroot.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Disroot Upload. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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