Disroot Upload

برنامج استضافة ومشاركة الملفات المشفرة والمؤقتة. خدمة Disroot's Upload هي عبارة عن برنامج لاستضافة الملفات، مدعوم من Lufi. يقوم بتخزين الملفات مؤقتًا حتى تتمكن من مشاركتها مع الآخرين باستخدام رابط. لحماية الخصوصية، يتم تشفير جميع الملفات في المتصفح نفسه - وهذا يعني أن ملفاتك لا تترك جهاز الكمبيوتر الخاص بك أبدًا غير مشفرة. لن يتمكن المسؤولون من رؤية محتوى ملفك، ولن يتمكن مسؤول الشبكة أو مزود خدمة الإنترنت من رؤية ذلك. يمكن للمسؤولين فقط رؤية اسم الملف وحجمه ونوعه الصامت (ما هو نوع الملف: فيديو، نص، إلخ).

الموقع الإلكتروني: disroot.org

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