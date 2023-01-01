WebCatalog
Disroot Mail

Disroot Mail

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: disroot.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disroot Mail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حسابات بريد إلكتروني مجانية وآمنة لعميل IMAP لسطح المكتب أو عبر واجهة الويب. يوفر Disroot حسابات بريد إلكتروني آمنة لعميل سطح المكتب الخاص بك أو عبر واجهة الويب. يتم تشفير الاتصال بينك وبين خادم البريد باستخدام طبقة المقابس الآمنة (SSL)، مما يوفر أكبر قدر ممكن من الخصوصية. علاوة على ذلك، يتم تشفير جميع رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها من خادمنا أيضًا (TLS) إذا كان خادم البريد الإلكتروني للمستلمين يدعمها. وهذا يعني أن رسائل البريد الإلكتروني لم تعد تُرسل على أنها "بطاقات بريدية" تقليدية، بل يتم وضعها فعليًا في "مظروف". ومع ذلك، فإننا نشجعك على توخي الحذر دائمًا عند استخدام التواصل عبر البريد الإلكتروني، والاستفادة من تشفير GPG الشامل لضمان خصوصية مراسلاتك قدر الإمكان.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Disroot Mail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Mutant Mail

Mutant Mail

mutantmail.com

Telegram

Telegram

telegram.org

RMail

RMail

rmail.com

Skiff

Skiff

skiff.com

Yahoo Mail

Yahoo Mail

mail.yahoo.com

Infomaniak Mail

Infomaniak Mail

infomaniak.com

QRClip

QRClip

qrclip.io

Disroot Paste Bin

Disroot Paste Bin

disroot.org

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tutanota

Tutanota

tutanota.com

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

AOL Mail

AOL Mail

mail.aol.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية