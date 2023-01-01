Disroot Mail

حسابات بريد إلكتروني مجانية وآمنة لعميل IMAP لسطح المكتب أو عبر واجهة الويب. يوفر Disroot حسابات بريد إلكتروني آمنة لعميل سطح المكتب الخاص بك أو عبر واجهة الويب. يتم تشفير الاتصال بينك وبين خادم البريد باستخدام طبقة المقابس الآمنة (SSL)، مما يوفر أكبر قدر ممكن من الخصوصية. علاوة على ذلك، يتم تشفير جميع رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها من خادمنا أيضًا (TLS) إذا كان خادم البريد الإلكتروني للمستلمين يدعمها. وهذا يعني أن رسائل البريد الإلكتروني لم تعد تُرسل على أنها "بطاقات بريدية" تقليدية، بل يتم وضعها فعليًا في "مظروف". ومع ذلك، فإننا نشجعك على توخي الحذر دائمًا عند استخدام التواصل عبر البريد الإلكتروني، والاستفادة من تشفير GPG الشامل لضمان خصوصية مراسلاتك قدر الإمكان.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

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