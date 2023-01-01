ياهو! البريد هي خدمة بريد إلكتروني تم إطلاقها في 8 أكتوبر 1997 من قبل الشركة الأمريكية Yahoo!، وهي الآن شركة تابعة لشركة Verizon. وهو يقدم أربع خطط بريد إلكتروني مختلفة: ثلاثة للاستخدام الشخصي (Basic وPlus وAd Free) وأخرى للشركات. اعتبارًا من يناير 2020، أصبحت ياهو! كان لدى البريد 225 مليون مستخدم. يستطيع المستخدمون الوصول إلى صناديق البريد الخاصة بهم وإدارتها باستخدام واجهة بريد الويب، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام متصفح ويب قياسي. تدعم بعض الحسابات أيضًا استخدام بروتوكولات البريد القياسية (POP3 وSMTP). منذ عام 2015، يمكن للمستخدمين أيضًا ربط حسابات البريد الإلكتروني غير التابعة لشركة Yahoo بعميل بريد الويب. لسنوات عديدة، كان المستخدمون قادرين على فتح حسابات باستخدام إما "@yahoo.com" أو "@ymail.com"، أو رقم وطني المجال (''@yahoo.fr'' في فرنسا، ''@yahoo.co.uk'' في المملكة المتحدة، ''@yahoo.it'' في إيطاليا، وما إلى ذلك). حاليا، ياهو! يسمح فقط للمستخدمين بتسجيل حسابات ''@yahoo.com''.

الموقع الإلكتروني: mail.yahoo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yahoo Mail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.