قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

LastPass هو مدير كلمات مرور مجاني يقوم بتخزين كلمات المرور المشفرة عبر الإنترنت. يأتي الإصدار القياسي من LastPass مزودًا بواجهة ويب، ولكنه يتضمن أيضًا مكونات إضافية لمتصفحات الويب المختلفة وتطبيقات للعديد من الهواتف الذكية. ويتضمن أيضًا دعمًا للعلامات المرجعية. استحوذت شركة LogMeIn, Inc. على LastPass في أكتوبر 2015.

الموقع الإلكتروني: lastpass.com

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