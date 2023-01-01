WebCatalog

LastPass

LastPass

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: lastpass.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LastPass على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

LastPass هو مدير كلمات مرور مجاني يقوم بتخزين كلمات المرور المشفرة عبر الإنترنت. يأتي الإصدار القياسي من LastPass مزودًا بواجهة ويب، ولكنه يتضمن أيضًا مكونات إضافية لمتصفحات الويب المختلفة وتطبيقات للعديد من الهواتف الذكية. ويتضمن أيضًا دعمًا للعلامات المرجعية. استحوذت شركة LogMeIn, Inc. على LastPass في أكتوبر 2015.

الموقع الإلكتروني: lastpass.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LastPass. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

1Password

1Password

1password.com

NordPass

NordPass

nordpass.com

Avira Password Manager

Avira Password Manager

avira.com

KeeWeb

KeeWeb

keeweb.info

Bitwarden

Bitwarden

bitwarden.com

Password Crypt

Password Crypt

pcrypt.com

Outlook

Outlook

microsoft.com

Dashlane

Dashlane

dashlane.com

Clipperz

Clipperz

clipperz.is

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Outlook Business

Outlook Business

microsoft.com

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية