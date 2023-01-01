WebCatalog
Password Crypt

Password Crypt

pcrypt.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Password Crypt على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الأمان عالي التقنية الخاص بك لا فائدة منه إذا كانت كلمات المرور الخاصة بك ضعيفة. يقوم برنامج "Password Crypt" بحماية كلمات المرور الخاصة بك باستخدام أعلى معايير التشفير بينما يوفر لك نظرة عامة كاملة والتحكم وأمن كلمة المرور.

الموقع الإلكتروني: pcrypt.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Password Crypt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

hide.me Password Generator

hide.me Password Generator

hide.me

Password Generator

Password Generator

passwordsgenerator.net

Avira Password Manager

Avira Password Manager

avira.com

PasswordsGenerator.net

PasswordsGenerator.net

passwordsgenerator.net

Stampli

Stampli

stampli.com

Dig

Dig

dig.security

Debricked

Debricked

debricked.com

Minimax

Minimax

minimax.finance

ShiftCare

ShiftCare

shiftcare.com

Google Password Manager

Google Password Manager

passwords.google

Zoho Vault

Zoho Vault


Standard Notes

Standard Notes

standardnotes.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية