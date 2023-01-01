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Zoho Vault

Zoho Vault

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zoho.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoho Vault على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قل وداعًا لتذكر كلمات المرور. دعونا نفعل ذلك لك. يمكنك إدارة كلمات المرور وملؤها تلقائيًا بشكل آمن عبر مواقع الويب والتطبيقات باستخدام Zoho Vault.

الموقع الإلكتروني: zoho.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zoho Vault. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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