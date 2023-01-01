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Bitwarden

Bitwarden

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bitwarden.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bitwarden على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bitwarden هي خدمة مجانية ومفتوحة المصدر لإدارة كلمات المرور تقوم بتخزين المعلومات الحساسة مثل بيانات اعتماد موقع الويب في قبو مشفر. توفر منصة Bitwarden مجموعة متنوعة من تطبيقات العميل بما في ذلك واجهة الويب وتطبيقات سطح المكتب وملحقات المتصفح وتطبيقات الهاتف المحمول وCLI. تقدم Bitwarden خدمة مستضافة على السحابة بالإضافة إلى القدرة على نشر الحل محليًا.

الموقع الإلكتروني: bitwarden.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bitwarden. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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