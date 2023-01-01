قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Bitwarden هي خدمة مجانية ومفتوحة المصدر لإدارة كلمات المرور تقوم بتخزين المعلومات الحساسة مثل بيانات اعتماد موقع الويب في قبو مشفر. توفر منصة Bitwarden مجموعة متنوعة من تطبيقات العميل بما في ذلك واجهة الويب وتطبيقات سطح المكتب وملحقات المتصفح وتطبيقات الهاتف المحمول وCLI. تقدم Bitwarden خدمة مستضافة على السحابة بالإضافة إلى القدرة على نشر الحل محليًا.

الموقع الإلكتروني: bitwarden.com

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