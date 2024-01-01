مدراء كلمة المرور - التطبيقات الأكثر شعبية

NordPass

nordpass.com

NordPass هو مدير كلمات مرور خاص تم إطلاقه في عام 2019. ويهدف إلى مساعدة مستخدميه على تنظيم كلمات المرور الخاصة بهم وتأمين الملاحظات، والاحتفاظ بها في مكان واحد - قبو كلمات مرور مشفر. تأتي هذه الخدمة في كلا الإصدارين المجاني والمتميز، على الرغم من أن الإصدار المجاني يفتقر إلى الكثير من الوظائف المدفو...