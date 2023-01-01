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Dashlane

Dashlane

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الموقع الإلكتروني: dashlane.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dashlane على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Dashlane هو مدير كلمات مرور قائم على الاشتراك عبر الأنظمة الأساسية وتطبيق محفظة رقمية متوفر على أنظمة التشغيل macOS وWindows وiOS وAndroid. يستخدم Dashlane نموذج تسعير Freemium الذي يتضمن كلاً من الطبقة المجانية والاشتراك المميز.

الموقع الإلكتروني: dashlane.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dashlane. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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