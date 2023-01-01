يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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Dashlane هو مدير كلمات مرور قائم على الاشتراك عبر الأنظمة الأساسية وتطبيق محفظة رقمية متوفر على أنظمة التشغيل macOS وWindows وiOS وAndroid. يستخدم Dashlane نموذج تسعير Freemium الذي يتضمن كلاً من الطبقة المجانية والاشتراك المميز.

الموقع الإلكتروني: dashlane.com

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