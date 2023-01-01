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CamScanner

CamScanner

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الموقع الإلكتروني: camscanner.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CamScanner على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CamScanner هو تطبيق جوال صيني تم إصداره لأول مرة في عام 2011 ويسمح باستخدام أجهزة iOS وAndroid كماسحات ضوئية للصور. فهو يتيح للمستخدمين "مسح" المستندات ضوئيًا (عن طريق التقاط صورة بكاميرا الجهاز) ومشاركة الصورة إما بصيغة JPEG أو PDF. هذا التطبيق متاح مجانًا على متجر Google Play ومتجر التطبيقات. يعتمد التطبيق على نموذج فريميوم، مع إصدار مجاني مدعوم بالإعلانات وإصدار متميز مع وظائف إضافية.

الموقع الإلكتروني: camscanner.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CamScanner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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