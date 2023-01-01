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CamScanner هو تطبيق جوال صيني تم إصداره لأول مرة في عام 2011 ويسمح باستخدام أجهزة iOS وAndroid كماسحات ضوئية للصور. فهو يتيح للمستخدمين "مسح" المستندات ضوئيًا (عن طريق التقاط صورة بكاميرا الجهاز) ومشاركة الصورة إما بصيغة JPEG أو PDF. هذا التطبيق متاح مجانًا على متجر Google Play ومتجر التطبيقات. يعتمد التطبيق على نموذج فريميوم، مع إصدار مجاني مدعوم بالإعلانات وإصدار متميز مع وظائف إضافية.

الموقع الإلكتروني: camscanner.com

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