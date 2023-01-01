Sketchpad: تطبيق رسم مجاني عبر الإنترنت لجميع الأعمار. قم بإنشاء عمل فني رقمي لمشاركته عبر الإنترنت وتصديره إلى تنسيقات الصور الشائعة JPEG، وPNG، وSVG، وPDF.

الموقع الإلكتروني: sketch.io

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