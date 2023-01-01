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Pixlr

Pixlr

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الموقع الإلكتروني: pixlr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pixlr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف محرر الصور المجاني والمتميز عبر الإنترنت! التأثيرات والمرشحات والتراكبات وأدوات بسيطة للخبراء. افتح تقريبًا أي تنسيق صورة مثل PSD (Photoshop) وPXD وJpeg وPNG (شفاف) وwebP وSVG وغيرها الكثير. ستجد محرر صور Pixlr خصيصًا لك!

الموقع الإلكتروني: pixlr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pixlr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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