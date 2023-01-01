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Vectorizer

Vectorizer

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الموقع الإلكتروني: vectorizer.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vectorizer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتبع البكسلات إلى المتجهات بالألوان الكاملة. قم بتحويل الصور النقطية JPEG وPNG إلى متجهات SVG بسرعة وسهولة. تلقائيا بالكامل. باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: vectorizer.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vectorizer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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