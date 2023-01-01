WebCatalog

TinyPNG

TinyPNG

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tinypng.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TinyPNG على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اجعل موقع الويب الخاص بك أسرع ووفر النطاق الترددي. يقوم TinyPNG بتحسين صور WebP وPNG وJPEG بنسبة 50-80% مع الحفاظ على الشفافية الكاملة!

الموقع الإلكتروني: tinypng.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TinyPNG. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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