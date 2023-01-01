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Fly

Fly

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الموقع الإلكتروني: fly.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

انشر خوادم التطبيقات بالقرب من المستخدمين لديك. اجعل تطبيقاتك أسرع بنسبة 80% من خلال تشغيلها على خوادم فعلية في المدن التي يتواجد فيها المستخدمون.

الموقع الإلكتروني: fly.io

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