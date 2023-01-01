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Scalingo

Scalingo

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الموقع الإلكتروني: scalingo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scalingo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Discover Scalingo the 1st European PaaS certified HDS (Health Data Hosting) and ISO 27001. Host your app in France and enjoy top-notch client support. Deploy your apps faster.

الموقع الإلكتروني: scalingo.com

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