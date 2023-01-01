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Meditopia

Meditopia

meditopia.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Meditopia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الدعم اليومي لصحتك العقلية اشعر بالسعادة وحسّن صحتك العاطفية من خلال برنامج التأمل الذهني. تقليل التوتر والقلق والنوم بشكل أفضل. تحدث مع خبير معتمد اليوم واحصل على دعم شخصي إذا كنت في حاجة إليه.

الموقع الإلكتروني: meditopia.com

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