Hallow هو التطبيق رقم 1 للتأمل والصلاة الكاثوليكية. قم بتنزيل Hallow اليوم لتجد السلام، والنوم بشكل أفضل، والصلاة أكثر، وتعميق علاقتك مع الله.

الموقع الإلكتروني: hallow.com

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