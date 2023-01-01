Sleep Calculator

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حاسبة النوم التي تسمح لك بحساب وقت نومك بناءً على وقت نومك أو استيقاظك. كما أنه يعطي نتائج نوم حركة العين السريعة والنوم العميق ودورات النوم. ما مقدار النوم الذي أحتاجه؟ هل 8 ساعات من النوم كافية؟ دعنا نتعمق في الإجابات بينما نشارك الأفكار والنصائح لروتين نوم أفضل.

الموقع الإلكتروني: sleepcalculator.info

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