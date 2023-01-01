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Sleep Calculator

Sleep Calculator

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الموقع الإلكتروني: sleepcalculator.info

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sleep Calculator على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حاسبة النوم التي تسمح لك بحساب وقت نومك بناءً على وقت نومك أو استيقاظك. كما أنه يعطي نتائج نوم حركة العين السريعة والنوم العميق ودورات النوم. ما مقدار النوم الذي أحتاجه؟ هل 8 ساعات من النوم كافية؟ دعنا نتعمق في الإجابات بينما نشارك الأفكار والنصائح لروتين نوم أفضل.

الموقع الإلكتروني: sleepcalculator.info

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sleep Calculator. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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