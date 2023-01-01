WebCatalog
Match

Match

match.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Match على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المباراة ترفع مستوى المواعدة إلى مستواك. لأننا لنواجه الأمر: لا يوجد سوى عدد قليل جدًا من ألعاب الجمباز ذات الإبهام الأيسر والأيمن التي يمكنك القيام بها عندما تكون مستعدًا لشيء أكثر. مدعومًا بـ 25 عامًا من الخبرة وخبراء المواعدة الواقعيين، يمنحك تطبيقنا المعلومات الذكية التي تحتاجها للعثور على ما تبحث عنه - بدءًا من المطابقة وحتى الاجتماع شخصيًا.

الموقع الإلكتروني: match.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Match. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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