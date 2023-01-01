بدعم من سنوات خبرة Tencent في مجال الاتصالات السمعية والبصرية، يوفر VooV Meeting حلول مؤتمرات متكاملة قائمة على السحابة. تتيح لك الجودة السمعية والبصرية عالية الوضوح والسلسة تجربة تعاون غامر في المؤتمرات في أي وقت وفي أي مكان.

الموقع الإلكتروني: voovmeeting.com

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