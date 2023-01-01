Dcoder هو مترجم عبر الإنترنت، وهو بيئة تطوير متكاملة سحابية للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، حيث يمكن للمرء برمجة وتعلم الخوارزميات. الآن قم بالبرمجة والتجميع والتشغيل في أي وقت وفي أي مكان.

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