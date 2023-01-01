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Disroot Audio

Disroot Audio

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الموقع الإلكتروني: disroot.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disroot Audio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق دردشة صوتية منخفض الكمون وعالي الجودة. يتم تشغيل صوت Disroot بواسطة Mumble. Mumble هو تطبيق دردشة صوتية مجاني ومفتوح المصدر وذو زمن وصول منخفض وعالي الجودة. لقد كان مخصصًا في الأصل للاعبين، ولكن يمكن استخدامه لتنظيم الاجتماعات الصوتية والمؤتمرات وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: disroot.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Disroot Audio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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