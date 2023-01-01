WebCatalog
Cube Cloud

Cube Cloud

cubecloud.dev

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cube Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مفتوح المصدر بدون رأس BI. يمكنك استهلاك البيانات من أي مصدر بيانات، وتنظيمها في مقاييس متسقة، واستخدامها مع كل تطبيق.

الموقع الإلكتروني: cube.dev

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cube Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Vikunja Cloud

Vikunja Cloud

vikunja.cloud

Directus

Directus

directus.cloud

Joplin Cloud

Joplin Cloud

joplincloud.com

Earthly Cloud

Earthly Cloud

cloud.earthly.dev

Strapi

Strapi

strapi.io

WakaTime

WakaTime

wakatime.com

Funnel

Funnel

app.funnel.io

Canvas

Canvas

canvasapp.com

Artie

Artie

app.artie.so

Discuro

Discuro

build.discuro.com

SaaSGrid

SaaSGrid

app.saasgrid.com

App Annie

App Annie

appannie.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية