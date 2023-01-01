يمكنك إنشاء مسارات عمل الذكاء الاصطناعي واختبارها واستهلاكها بسرعة. Discuro هي منصة شاملة للمطورين الذين يتطلعون إلى إنشاء تدفقات عمل الذكاء الاصطناعي المعقدة واختبارها واستهلاكها بسهولة. حدد سير العمل الخاص بك في واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، وعندما تكون جاهزًا للتنفيذ، ما عليك سوى إجراء اتصال واحد بواجهة برمجة التطبيقات لنا، مع مدخلاتك وأي بيانات تعريفية، وسنقوم بالباقي.

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