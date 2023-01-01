WebCatalog
Discuro

Discuro

discuro.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Discuro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكنك إنشاء مسارات عمل الذكاء الاصطناعي واختبارها واستهلاكها بسرعة. Discuro هي منصة شاملة للمطورين الذين يتطلعون إلى إنشاء تدفقات عمل الذكاء الاصطناعي المعقدة واختبارها واستهلاكها بسهولة. حدد سير العمل الخاص بك في واجهة المستخدم سهلة الاستخدام، وعندما تكون جاهزًا للتنفيذ، ما عليك سوى إجراء اتصال واحد بواجهة برمجة التطبيقات لنا، مع مدخلاتك وأي بيانات تعريفية، وسنقوم بالباقي.

الموقع الإلكتروني: discuro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Discuro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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