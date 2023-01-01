إذا كنت تحاول بناء فريق برمجيات عالي الأداء، فأنت بحاجة إلى أفضل الموارد. لا تقبل - قم بتعيين كبار المطورين الأمريكيين من أفضل الشركات، على استعداد للعمل بشكل جزئي (20-30 ساعة في الأسبوع) كجزء من فريقك.

الموقع الإلكتروني: fraction.work

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ fraction.work. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.