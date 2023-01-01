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fraction.work

fraction.work

fraction.work

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من fraction.work على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إذا كنت تحاول بناء فريق برمجيات عالي الأداء، فأنت بحاجة إلى أفضل الموارد. لا تقبل - قم بتعيين كبار المطورين الأمريكيين من أفضل الشركات، على استعداد للعمل بشكل جزئي (20-30 ساعة في الأسبوع) كجزء من فريقك.

الموقع الإلكتروني: fraction.work

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ fraction.work. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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