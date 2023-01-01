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Revelo

Revelo

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الموقع الإلكتروني: revelo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Revelo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

وراء كل منتج ناجح فريق تطوير عالمي المستوى. يمكنك البحث عن مطورين عالميين عن بعد وتوظيفهم وإدارتهم في المناطق الزمنية بالولايات المتحدة، والذين تم فحصهم مسبقًا من حيث المهارات التقنية والشخصية. Revelo هي أكبر منصة على الإنترنت للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها لتوظيف مطوري البرامج عن بعد من أمريكا اللاتينية. نحن نقوم بتمكين كشوف المرتبات ومزايا المرشحين والضرائب والامتثال المحلي، وبالتالي توفير حل شامل لتوظيف مطوري البرامج.

الموقع الإلكتروني: revelo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Revelo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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