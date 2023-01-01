WebCatalog
LiveHire

LiveHire

livehire.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LiveHire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يوفر برنامج التوظيف LiveHires تجربة عالمية المستوى للمرشحين ومسؤولي التوظيف، وهي بديهية وسهلة الاستخدام بينما تسمح لمؤسستك بما يلي: - بناء فريق توظيف أكثر إنتاجية وعالي الأداء - حماية سمعة علامتك التجارية عن طريق تقليل رفض المرشحين - الوصول إلى أهداف التوظيف أثناء تقليل الإنفاق - توظيف الأشخاص المهتمين والمتفاعلين مع علامتك التجارية - إنشاء علاقات حقيقية وحقيقية مع المرشحين - بناء قوة عاملة أكثر تنوعًا

الموقع الإلكتروني: livehire.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LiveHire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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