يوفر برنامج التوظيف LiveHires تجربة عالمية المستوى للمرشحين ومسؤولي التوظيف، وهي بديهية وسهلة الاستخدام بينما تسمح لمؤسستك بما يلي: - بناء فريق توظيف أكثر إنتاجية وعالي الأداء - حماية سمعة علامتك التجارية عن طريق تقليل رفض المرشحين - الوصول إلى أهداف التوظيف أثناء تقليل الإنفاق - توظيف الأشخاص المهتمين والمتفاعلين مع علامتك التجارية - إنشاء علاقات حقيقية وحقيقية مع المرشحين - بناء قوة عاملة أكثر تنوعًا

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