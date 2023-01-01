softgarden Applicants

يمكّنك برنامج Softgarden Talent Acquisition Suite من جذب وتوظيف أفضل المرشحين لمؤسستك.

الموقع الإلكتروني: network.softgarden.io

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