يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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أكثر من مجرد نظام لتتبع المتقدمين، يساعد برنامج Workable لاكتساب المواهب الفرق في العثور على المرشحين وتقييم المتقدمين وتعيين الشخص المناسب بشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: workable.com

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