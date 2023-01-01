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Workable

Workable

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: workable.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Workable على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أكثر من مجرد نظام لتتبع المتقدمين، يساعد برنامج Workable لاكتساب المواهب الفرق في العثور على المرشحين وتقييم المتقدمين وتعيين الشخص المناسب بشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: workable.com

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