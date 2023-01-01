WebCatalog
Smart Recruit Online

Smart Recruit Online

app.smartrecruitonline.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Smart Recruit Online على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أداة لاكتساب المواهب تساعد في تتبع المتقدمين وجدولة المقابلات وفحص المرشحين لتبسيط عمليات التوظيف.

الموقع الإلكتروني: smartrecruitonline.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Smart Recruit Online. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Workable

Workable

workable.com

Recruiteeverse

Recruiteeverse

recruiteeverse.com

TalentHarness

TalentHarness

app.talentharness.com

Hireet

Hireet

app.hireet.com

Performly

Performly

performly.com

Paypro

Paypro

new.payentry.com

InTalents

InTalents

app.intalents.co

Hello Talent

Hello Talent

app.hellotalent.com

iintegra

iintegra

ats.iintegra.com

simplify.hr

simplify.hr

simplify.hr

softgarden Employers

softgarden Employers

app.softgarden.io

softgarden Applicants

softgarden Applicants

network.softgarden.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية