Smart Recruit Online

أداة لاكتساب المواهب تساعد في تتبع المتقدمين وجدولة المقابلات وفحص المرشحين لتبسيط عمليات التوظيف.

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