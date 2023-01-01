Hireet
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الموقع الإلكتروني: hireet.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hireet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
قم بتبسيط عملية التوظيف الخاصة بك مع Hireet. انضم إلى فريق التوظيف الخاص بك، وقم بتعيين الأدوار، وجدولة المقابلات المضمنة، وإخطار المرشحين، والحفاظ على مزامنة الجميع.
الموقع الإلكتروني: hireet.com
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