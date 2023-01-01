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Hireet

Hireet

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الموقع الإلكتروني: hireet.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hireet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتبسيط عملية التوظيف الخاصة بك مع Hireet. انضم إلى فريق التوظيف الخاص بك، وقم بتعيين الأدوار، وجدولة المقابلات المضمنة، وإخطار المرشحين، والحفاظ على مزامنة الجميع.

الموقع الإلكتروني: hireet.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hireet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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