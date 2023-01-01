HRMatrix هو حل لإدارة الموارد البشرية عبر الإنترنت مزود بروبوت توظيف آلي مضمن بالذكاء الاصطناعي. يحتوي روبوت المقابلة الناطق HRMatrix على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة لتسهيل عملية المقابلة. ويمكن استخدامه كأداة أولية لاتخاذ قرارات أفضل في عملية التوظيف. يعمل تطبيق الويب والهاتف المحمول HRMatrix على تبسيط دورة حياة الموظف من التعيين إلى التقاعد. جدولة عرض توضيحي لرؤيته يعمل !!

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