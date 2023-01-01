WebCatalog
HRMatrix

HRMatrix

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استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HRMatrix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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HRMatrix هو حل لإدارة الموارد البشرية عبر الإنترنت مزود بروبوت توظيف آلي مضمن بالذكاء الاصطناعي. يحتوي روبوت المقابلة الناطق HRMatrix على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة لتسهيل عملية المقابلة. ويمكن استخدامه كأداة أولية لاتخاذ قرارات أفضل في عملية التوظيف. يعمل تطبيق الويب والهاتف المحمول HRMatrix على تبسيط دورة حياة الموظف من التعيين إلى التقاعد. جدولة عرض توضيحي لرؤيته يعمل !!

الموقع الإلكتروني: orblogic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HRMatrix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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