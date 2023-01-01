WebCatalog
Atomic Hire

Atomic Hire

app.atomichire.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Atomic Hire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Atomic Hire هي منصة التوظيف التي تركز على الإنسان. فهو يوفر طريقة قوية وبسيطة لاتخاذ قرارات توظيف عالية الجودة، وتحسين كفاءة التوظيف، وتوفير تجربة مرشح متفوقة. قم بتحسين التوظيف الخاص بك من خلال نظام مرن يتكيف مع عملياتك ومجموعتك التقنية. يمكنك توفير الوقت وتبسيط الجهود وتقليل الإدخال اليدوي وتحديد الاختناقات ومشاركة المعلومات بسهولة بين أصحاب المصلحة لديك.

الموقع الإلكتروني: atomichire.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Atomic Hire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Lawtrades

Lawtrades

lawtrades.com

Talentvine

Talentvine

ats.talentvine.co.uk

Able

Able

app.ableteams.com

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Paradox Olivia

Paradox Olivia

olivia.paradox.ai

HireMojo

HireMojo

app.hiremojo.com

Tayo

Tayo

app.tayohr.io

Hirebridge

Hirebridge

recruit.hirebridge.com

WorksHub

WorksHub

works-hub.com

Kylas

Kylas

app.kylas.io

Tacnique

Tacnique

tacnique.com

HRMatrix

HRMatrix

app.orblogic.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية