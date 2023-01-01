Paradox Olivia

تم إطلاق Paradox في أواخر عام 2016، بهدف أن تكون الشركة الأكثر تركيزًا على المرشحين على وجه الأرض. تساعد أوليفيا، مساعد الذكاء الاصطناعي للمحادثة في Paradox، القائمين على التوظيف وفرق التوظيف على قضاء المزيد من الوقت مع الأشخاص من خلال أتمتة العمل الإداري مثل الفحص وجدولة المقابلات والإجابة على أسئلة المرشح لزيادة الكفاءة التي تمنح الفرق ساعات من العمل في الأسبوع. تستطيع أوليفيا أيضًا المساعدة في توظيف الكثير من المرشحين في وقت واحد من خلال أحداث التوظيف الافتراضية.

الموقع الإلكتروني: olivia.paradox.ai

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