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Paradox Olivia

Paradox Olivia

olivia.paradox.ai

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تم إطلاق Paradox في أواخر عام 2016، بهدف أن تكون الشركة الأكثر تركيزًا على المرشحين على وجه الأرض. تساعد أوليفيا، مساعد الذكاء الاصطناعي للمحادثة في Paradox، القائمين على التوظيف وفرق التوظيف على قضاء المزيد من الوقت مع الأشخاص من خلال أتمتة العمل الإداري مثل الفحص وجدولة المقابلات والإجابة على أسئلة المرشح لزيادة الكفاءة التي تمنح الفرق ساعات من العمل في الأسبوع. تستطيع أوليفيا أيضًا المساعدة في توظيف الكثير من المرشحين في وقت واحد من خلال أحداث التوظيف الافتراضية.

الموقع الإلكتروني: olivia.paradox.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paradox Olivia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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