Hirey هو أول تطبيق توظيف قائم على الدردشة والذي يطابق مسؤولي التوظيف والمرشحين الذين تم فحصهم مباشرة. يمكن لأصحاب العمل نشر الوظائف وتوظيف المرشحين مجانًا.

الموقع الإلكتروني: hirey.com

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