تم تصنيف ZipRecruiter بالمرتبة الأولى من قبل أصحاب العمل في الولايات المتحدة*، وهو يعمل على تبسيط عملية تتبع المتقدمين، مما يتيح لك إدارة المرشحين وفحصهم وتقييمهم بسهولة. تتيح لك لوحة المعلومات عرض الملفات الشخصية والسيرة الذاتية والرسائل التعريفية والمزيد. يمكنك أيضًا دمج نظام تتبع المتقدمين الخاص بك حتى يتمكن فريقك من استخدام الأنظمة التي يعرفونها لنشر الوظائف بسلاسة. *استنادًا إلى تصنيف Trustpilot لمواقع التوظيف بما يزيد عن 1000 تقييم.

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