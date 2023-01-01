WebCatalog
Alongside

Alongside

app.alongside.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alongside على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Alongside عبارة عن منصة توظيف عبر الإنترنت تهدف إلى المساعدة في إنشاء اتصالات هادفة بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل، حتى يتمكنوا من بذل قصارى جهدهم معًا. باستخدام Alongside، يمكن لأصحاب العمل إنشاء إعلانات الوظائف الخاصة بهم والترويج لها بسهولة، والتعاون مع فرق التوظيف الخاصة بهم، وفحص الطلبات الواردة، وتنظيم عملية التوظيف، وقبل كل شيء، اكتشاف المرشحين الرائعين.

الموقع الإلكتروني: alongside.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alongside. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Shortlyster Employer

Shortlyster Employer

app.shortlyster.com

Shortlyster Candidate

Shortlyster Candidate

candidate.shortlyster.com

YouCruit

YouCruit

us.youcruit.com

NetHire

NetHire

ats.nethire.com

HireBrain

HireBrain

hirebrain.ai

Jobylon

Jobylon

emp.jobylon.com

Homerun

Homerun

app.homerun.co

Traffit

Traffit

signin.traffit.com

Resume360

Resume360

resume.cr360.com.au

IKrut

IKrut

preview.ikrut.com

Occupop

Occupop

app.occupop.com

Hirey

Hirey

hirey.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية