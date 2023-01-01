Alongside عبارة عن منصة توظيف عبر الإنترنت تهدف إلى المساعدة في إنشاء اتصالات هادفة بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل، حتى يتمكنوا من بذل قصارى جهدهم معًا. باستخدام Alongside، يمكن لأصحاب العمل إنشاء إعلانات الوظائف الخاصة بهم والترويج لها بسهولة، والتعاون مع فرق التوظيف الخاصة بهم، وفحص الطلبات الواردة، وتنظيم عملية التوظيف، وقبل كل شيء، اكتشاف المرشحين الرائعين.

الموقع الإلكتروني: alongside.com

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